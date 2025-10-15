Lås upp hela webbplatsen
Sänkt pris på månadskort för vårdanställda – politikerna åker gratis
De politiker från S, V och MP som utgör majoriteten i Region Stockholm gör ett stort nummer av att anställda inom sjukvården i regionen kommer att få 25 procents rabatt på SL-kortet. Själva får de 100 procents rabatt.
Fendert och hans kollegor åker gratis i kollektivtrafiken. Fotograf: Janne Bengtsson
Publicerad 16 oktober 2025 kl 08.00
Det är 45.000 anställda inom sjukvården i Region Stockholm som från och med nästa år får köpa ett månadskort för kollektivtrafiken i Stockholm 25 procent billigare. Fullt pris för kortet är 1060 kronor i månaden, men de anställda i sjukvården kommer att få köpa det för 795 kronor. Rabatten lyftes fram som ett stort nummer…
Gå till hjälpsidorna.