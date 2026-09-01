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Filmrecension
SD-odyssé i orten
SD-buskisen Flaggan bjuder förvisso på några skratt, men desto fler suckar…
Fotograf: SF
Publicerad 1 september 2026 kl 15.42
Valnatten 2010. Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen med 5,7 procent av rösterna. Medan publiken skanderar ”Jimmie Åkesson, sha-la-la-la-la” får SD-kusinerna Ville (Noel Flike) och Tobba (Arvid Swedrup) ett viktigt uppdrag av partitoppen Palmroth (Alfred Svensson) – de ska åka ut till Rinkeby och hänga en jättelik svensk flagga över entréskylten till torget som en markering.…
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