SD-politiker åtalas för bedrägeri

En SD-politiker i 50-årsåldern från Karlskoga åtalas vid Hälsinglands tingsrätt i Hudiksvall för grovt bedrägeri och häleri. Han ska ha gömt en bil av märket Dodge Ram och en släpvagn med en betongpump på flaket och sedan anmält föremålen som stulna för att få ut försäkringspengar. Det lyckades och han fick 939.250 kronor i ersättning. Han ska också ha gömt en stulen fyrhjuling. Alla fordonen hittades på en gård utanför Delsbo.

Brotten upptäcktes eftersom fordonen lämnats kvar sedan mannens relation med en kvinna som bor på adressen tagit slut.

Den åtalade SD-politikern har haft åtta uppdrag i region- och kommunpolitiken. Han har nu avgått och lämnat partiet, men är enligt Nerikes Allehanda med på Sverigedemokraternas fullmäktigelistor. Han nekar till brott och skyller på utmattningssyndrom.