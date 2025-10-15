Skogsbolag varslar – trots miljarder i vinst

200 arbetare och tjänstemän ska bort från skogsägarkoncernen Södra. Tjänsterna finns i Mönsterås, Mörrum, Värö och Växjö, enligt ett pressmeddelande från bolaget. På pappersbruket Södra Cell i Mönsterås, en del av Södra-koncernen, arbetar 320 personer. 55 av dem kommer att få sparken. – Här rör det sig om 55 tjänster på totalen. Men vi får…