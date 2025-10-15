Lås upp hela webbplatsen
Skogsbolag varslar – trots miljarder i vinst
Skogskoncernen Södra varslar 200 anställda. Varslet är det tredje på kort tid som drabbar massa- och pappersindustrin; i september meddelade Billerud-koncernen att 650 tjänster ska bort och för en vecka sedan varslades 100 på Metsä Board i Ö-vik.
Förra året gjorde Södra en rörelsevinst på 2,63 miljarder kronor. Fotograf: Södra/Magnus Källström
Publicerad 15 oktober 2025 kl 16.00
200 arbetare och tjänstemän ska bort från skogsägarkoncernen Södra. Tjänsterna finns i Mönsterås, Mörrum, Värö och Växjö, enligt ett pressmeddelande från bolaget. På pappersbruket Södra Cell i Mönsterås, en del av Södra-koncernen, arbetar 320 personer. 55 av dem kommer att få sparken. – Här rör det sig om 55 tjänster på totalen. Men vi får…
