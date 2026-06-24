Staffan Westerberg (1934-2026): Revolterade mot det strikta – och blev en av högerns favoritmåltavlor

Det var i mitten av 1970-talet som Staffan Westerberg klev fram som kontroversiell och utmanande barnprogramsmakare och väckte uppmärksamhet med Vilse i pannkakan. Programmet där huvudfiguren, den girige Storpotäten, var en symbol för den lika giriga kapitalismen. – Jag hade ork nog att revoltera mot det strikta. Och tydligen är jag väldigt envis, för jag håller fast vid…