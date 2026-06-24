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Staffan Westerberg (1934-2026): Revolterade mot det strikta – och blev en av högerns favoritmåltavlor
Staffan Westerberg avled på tisdagen, bara några dagar efter sin 92:a födelsedag. Han var regissör, manusförfattare och teaterman. Och främst känd för tv-programmet Vilse i Pannkakan.
Staffan Westerberg 1967. Fotograf: Bo Schreiber - IMS Vintage Photos
Publicerad 24 juni 2026 kl 10.59
Det var i mitten av 1970-talet som Staffan Westerberg klev fram som kontroversiell och utmanande barnprogramsmakare och väckte uppmärksamhet med Vilse i pannkakan. Programmet där huvudfiguren, den girige Storpotäten, var en symbol för den lika giriga kapitalismen. – Jag hade ork nog att revoltera mot det strikta. Och tydligen är jag väldigt envis, för jag håller fast vid…
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