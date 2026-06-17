Lås upp hela webbplatsen
Ishockey
Supporterkamp mot energidrycksjätte
Hockeyfansen fortsätter kampen mot Red Bulls intåg på de svenska hockeyarenorna. Det är ligaorganisationen som slutit avtal med energidrycksjätten.
Faksimil ur Proletären nr 12, 2026. Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 17 juni 2026 kl 09.29
Hockeysupporterunionen (HSU) samlar SHL-klubbarnas supportergrupper till gemensam aktion mot det österrikiska bolag som köper upp fotbolls- och ishockeyklubbar runt om i Europa och därmed sätter medlemsdemokratin, den så kallade 51-procentsregeln, ur spel. I SHL-hockeyn betalar Red Bull för att förlängningen ska kallas Red Bull Overtime. En början, fruktar supportrarna, på ett allt större intrång i…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.