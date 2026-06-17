Supporterkamp mot energidrycksjätte

Hockeysupporterunionen (HSU) samlar SHL-klubbarnas supportergrupper till gemensam aktion mot det österrikiska bolag som köper upp fotbolls- och ishockeyklubbar runt om i Europa och därmed sätter medlemsdemokratin, den så kallade 51-procentsregeln, ur spel. I SHL-hockeyn betalar Red Bull för att förlängningen ska kallas Red Bull Overtime. En början, fruktar supportrarna, på ett allt större intrång i…