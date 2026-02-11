Svenska Freds utser Billström till Årets vapenvärvning

För den snabba övergången från utrikesminister i Tidöregeringen till ledande vapenlobbyist, har Svenska Freds utsett Tobias Billström till Årets vapenvärvning 2025. I regeringen var Tobias Billström (M) en av de pådrivande i det svenska Natointrädet, och som utrikesminister också ansvarig för den svenska vapenexporten. Men efter att han lämnat regeringen i september 2024, tog det bara…