Talmannen valde privatflyg – kostade över 600.000 extra

När riksdagens talman Andreas Norlén reste till Genéve i somras, tog han med både fru och barn. Norléns fru Helena, som enligt talmannens instruktioner till personalen ombord på planet inte äter ost i någon form, serverades specialmat. Och parets nioårige son fick ”barnvänlig” mat. En japansk delegation som besökt Sverige fick följa med och trakterades…