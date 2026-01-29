Lås upp hela webbplatsen
Talmannen valde privatflyg – kostade över 600.000 extra
När talman Andreas Norlén ska ut och resa - då struntar han i kostnaden. En resa som kunde kostat 17.000 kronor gick till slut på 660.000 kronor.
Notan skickades till skattebetalarna.
Talmannen Andreas Norlén nobbade reguljärflyget till Genéve, istället hyrdes en privatjet för 660.000 kronor. Fotograf: Wikimedia/Coldstreamer20/Anna Höök/Montage: Proletären
Publicerad 29 januari 2026 kl 08.00
När riksdagens talman Andreas Norlén reste till Genéve i somras, tog han med både fru och barn. Norléns fru Helena, som enligt talmannens instruktioner till personalen ombord på planet inte äter ost i någon form, serverades specialmat. Och parets nioårige son fick ”barnvänlig” mat. En japansk delegation som besökt Sverige fick följa med och trakterades…
