Trump bakom skandalen i Ryder Cup

GOLF Europa vann Ryder Cup-matchen mot USA med 15-13. Svenske Ludvig Åberg blev stor matchhjälte för det europeiska laget.

Men eftersnacket handlade om hur USA-fansen, uppmuntrade av Donald Trump, bröt all vett och golf-etikett genom att förolämpa och förfölja de europeiska spelarna på banan i Farmingdale i New York. Vid flera tillfällen fick polis skydda Europalagets spelare, bland dem särskilt nordirländaren Rory McIlroy. Som inte skrädde orden:

– Jag spyr på de amerikanska fansen som hetsats av Trump… matchen blev försenad med två timmar för att Trump skulle få visa upp sig. Det här hör inte hemma inom idrotten: Trump kan inte skilja på oförskämdhet och mod. Från boxning till golf, när Trump blandar sig i, så försvinner respekten för sporten och ersätts av kaos och kontroverser. Här förvandlade [fansen] golfmatchen till en fars av Trump-modell, sade McIlroy.

Nu varnas inför fotbolls-VM i USA nästa år och OS i Los Angeles 2028, om hur Trumps America First-rörelse ska trigga publiken där.