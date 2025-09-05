Lås upp hela webbplatsen
Arbetsmiljöbrott
Vd och montörer från hissföretag åtalas – huvudentreprenören kommer undan
Fem arbetare dog när en bygghiss rasade mot marken på ett bygge i Ursvik i december 2023. Nu åtalas vd:n och två montörer i det bolag som monterade hissen.
Huvudentreprenören Andersson Company finns inte med bland de som åtalas efter den dödliga hissolyckan, trots att de hade ansvar för 119 inhyrda underentreprenörer på arbetsplatsen Fotograf: Proletären/Genrebild/Montage: Proletären
Publicerad 5 september 2025 kl 10.19
Vd Björn Bjelkenstedt och två montörer i hans bolag ABC Ställningsmontage åtalas för grovt arbetsmiljöbrott efter den olycka som krävde fem arbetares liv när en bygghiss rasade från nionde våningen på en arbetsplats i Ursvik i Sundbyberg den 11 december 2023. Byggnads välkomnar åtalet mot vd:n Bjelkenstedt och de båda hissmontörerna men ifrågasätter varför inte…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Mördad ukrainsk ”toppolitiker” vitmålas i västmedia
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- TV för den som (inte) tror att det började den 7 oktober
- Falska fakturor och bonussystem – så lurade Bravida till sig skattemiljoner