Vd och montörer från hissföretag åtalas – huvudentreprenören kommer undan

Vd Björn Bjelkenstedt och två montörer i hans bolag ABC Ställningsmontage åtalas för grovt arbetsmiljöbrott efter den olycka som krävde fem arbetares liv när en bygghiss rasade från nionde våningen på en arbetsplats i Ursvik i Sundbyberg den 11 december 2023. Byggnads välkomnar åtalet mot vd:n Bjelkenstedt och de båda hissmontörerna men ifrågasätter varför inte…