VGR stänger vårdcentral och kräver tillbaka 4,4 miljoner

För ägaren Fabian Ruben har Vårdcentralen Hälsa Hemma i Kållered, Mölndals kommun, varit en god affär. De senaste tre åren har Ruben tagit ut en lön på sammanlagt drygt 2,3 miljoner kronor och haft kapitalinkomster på 540.000 kronor. För Västra Götalandsregionen (VGR) har det varit en sämre affär. Och nu slår regionen bakut. I förra…