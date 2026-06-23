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Yamal-mural – Barçastjärnan hyllas i Gaza
Fotograf: Skärmdump Instagram
Publicerad 23 juni 2026 kl 14.21
Lamine Yamal gjorde det första målet när Spanien besegrade Saudiarabien med 4-0 i VM på söndagskvällen. Över 68 000 åskådare i Atlanta såg den nyss (13 juli) fyllda 18-åringen göra målet, hans första i VM-turneringen. Lamine Yamal, med rötterna i Marocko (far) och Ekvatorial-Guinea (mor) väckte uppmärksamhet när hans Barcelona nyligen vann spanska La Liga, och…
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