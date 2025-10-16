Lås upp hela webbplatsen
22 miljarder folkmordsdollar
USA har stöttat Israel militärt med 21,7 miljarder dollar sedan den 7 oktober 2023, visar en ny rapport från Brown University.
Publicerad 16 oktober 2025 kl 23.12
En ny rapport från Costs of War-projektet på Brown University visar att USA bistått Israel med minst 21,7 miljarder dollar i militärt stöd de senaste två åren under folkmordet i Gaza. Den största delen, 17,9 miljarder, var under det första året när Joe Biden var president, och 3,8 miljarder dollar under det andra året. En…
