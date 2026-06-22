Arrangerar stödfest för det första kubanska laget i Gothia Cup: ”Alla intäkter går till laget”

I sommar kommer, som Proletären tidigare rapporterat om, ett kubanskt lag att för första gången delta i världens största ungdomsturnering i fotboll, Gothia Cup. Detta till stor del tack vare idrottsföreningen Proletären FF:s solidaritetsarbete. Men USA:s ökade aggression mot Kuba har satt käppar i hjulen. Framförallt har flygbiljetterna, som Proletären FF under två år samlat in till genom Fredsloppet, gått upp i pris. Men Proletären FF litar till Kubasolidariteten i Sverige och har startat en extra stödinsamling för att få in den resterande summan.

Som ett led i denna insamling kommer det på lördag 27 juni uppstå ett litet Kuba i Göteborg när Chile Despertó Ungdomar Göteborg, Proletären FF, Svensk-Kubanska Föreningen och Fredsloppet anordnar en kubansk sommarfest för att stödja laget.

– Vi gör det här för att samla in pengar till Leones del Caribe. Alla intäkter under kvällen går till att få hit dem, säger Malaika Lizarazu från Chile Despertó Ungdomar Göteborg.

Malaika Lizarazu har tillsammans med sin syster Geraldine Lizarazu, från samma organisation, satt ihop programmet för kvällen. Det blir ett gediget program med artister som Patho Galves, Dicson, Daniel och rapparen Miguel Garcia Chain. Därutöver blir det uppträdanden från Alejandras Dansstudio och Sambaskolan Los Copihues. Kvällen avslutas med DJ Patron.

– Vi har försökt få in sydamerika med samba, Brasilien och det chilenska, men också det kubanska med artisten Daniel. Det blir första gången han uppträder på något av våra evenemang så det ska bli jättespännande, säger Malaika Lizarazu.

Malaika Lizarazu (till vänster) och Geraldine Lizarazu (till höger). Foto: Privat

Utöver musikunderhållning och dans så bjuds det på latinamerikansk mat, som empanadas och salteñas. Arrangörerna utlovar också överraskningar under kvällen.

– Det finns en del vi inte presenterat i evenemanget, det blir till exempel ett lotteri med tre hemliga vinster, säger Malaika Lizarazu och skrattar.

Den kanske viktigaste överraskningen blir att det ska komma en hälsning från laget.

– Så man kan lära känna spelarna i Leones del Caribe. De kommer berätta lite om sig själva och om hur det känns inför resan och deltagandet i Gothia Cup.

För Chile Desperto Ungdomar Göteborg är det en självklarhet att ställa upp för det kubanska ungdomslaget, precis som de ställt upp för det palestinska laget från Västbanken, Rawahel.

– Som vi alla vet är det en svår situation i Kuba och vi vill att det här laget ska känna sig välkomnade till Sverige och känna att Göteborg tar emot dem med öppna armar. Vi vill skapa en folkfest med musik, dans och gemenskap som samtidigt stödjer ett viktigt ändamål.

Arrangörerna hoppas att så många som möjligt ska ta sig till den kubanska sommarfesten under lördagen, men för de som inte har möjlighet att delta går det lika bra att donera valfri summa till insamlingen. Eventuellt överskott kommer att gå till den kubanska idrottsrörelsen.