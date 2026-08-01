Barnpornografibrott utreds av Särskilda åklagarkammaren

En förundersökning om barnpornografibrott har inletts hos Särskilda åklagarkammaren. Brottet ska enligt handlingar från Attunda tingsrätt ha begåtts i Sollentuna i december 2023. Särskilda åklagarkammaren utreder normalt brottsmisstankar mot bland andra poliser, åklagare, domare och riksdagspolitiker. Av de handlingar som Proletären tagit del av framgår dock inte varför just denna förundersökning handläggs av kammaren. Den…