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Reportage
Kris på kris i Libanon
Kriserna har avlöst varandra i Libanon de senaste åren, redan innan Israel började bomba och åter ockupera delar av landet. På plats i landet möter Lojane Mustafa människor med olika bakgrund från olika samhällsklasser, och med olika syn på Hizbollahs motstånd mot Israel.
Fotograf: Lojane Mustafa
Publicerad 27 augusti 2026 kl 09.51
Libanon idag är annorlunda än det Libanon som existerade för tio år sedan. Ett land i storleken av Skåne präglas av interna konflikter, korruption, inflation och nu även Gazadoktrinen i södra Libanon, där Israel regelbundet bombar trots överenskommen vapenvila. Landet styrs genom ett sekteristiskt politiskt system där makten fördelas mellan 18 erkända religiösa samfund. Presidenten…
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