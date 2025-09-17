Lås upp hela webbplatsen
Helsingborg
Bilist körde in i Palestinademonstration i Helsingborg – hade skrivit rasistiska inlägg
”Folk är rädda”, så beskriver organisatörer den allmänna stämningen efter incidenten i helgen.
En bilist körde in i en demosntration i Helsingborg i helgen. Fotograf: Skärmdump: Facebook/Palestina vänner i Helsingborg.
Publicerad 17 september 2025 kl 17.04
I helgens Palestinademonstration i Helsingborg körde en bilist in i demonstrationståget. Ingen person rapporteras ha skadats i samband med incidenten. – Det var en röd bil som kom i hög fört, mellan 40–50 km/h, som körde in i tåget. Han saktade in kraftigt så att jag och en till kunde hoppa framför bilen. Vi knackade…
