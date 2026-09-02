Kommunal bojkott av Israel – ett självklart krav

Kommunistiska Partiet kräver en total bojkott av Israel – såväl ekonomisk och politisk som idrottslig, akademisk och kulturell. Inga pengar ska gå till tvångsfördrivning, etnisk rensning och ockupation.

Medlemmar i K har arbetat med kravet på många fronter. Förra året skickade partimedlemmar in motioner om att verka för en bojkott av israeliska varor och ett fördömande av apartheidstaten på Handels, Livs och IF Metalls kongresser.

Arvid Taawo Foto: Proletären

Arvid Taawo står på K:s vallista i kommunvalet i Umeå och jobbar på ett lager som distribuerar livsmedel till restauranger. Han skrev en motion till Handels kongress som röstades ned med tre rösters marginal.

– En total bojkott av Israel vore ett kraftfullt medel för att isolera Israel internationellt. Samma metod användes för att isolera det rasistiska Sydafrika på 1980-talet och bidrog till apartheidsystemets fall. Vi kan göra det igen, säger Arvid Taawo, och fortsätter:

– Jag lade fram motionen eftersom det är en av de solidaritetshandlingar som palestinska fackföreningar efterfrågar av oss. Arbetarrörelsen har en stolt tradition av internationell solidaritet, en tradition som vi har ett ansvar att hålla levande.

Malin Åkerström, K:s förstanamn i Stockholm, tycker det är skamligt att sanktioner och bojkott inte redan införts i omfattande skala.

– Historien kommer att minnas vilka som valde att stå på folkmordsstaten Israels sida. Det gick fort att införa sanktioner mot Ryssland. Hyckleriet är skrämmande, säger hon.

K har spelat en aktiv roll i Palestinasolidariteten i Stockholm och i de demonstrationer som anordnats varje vecka sedan 7 oktober 2023.

– Vi har även arbetat med namninsamlingar. Runt tusen stockholmare skrev under ett medborgarförslag med krav på att Stockholms stad ska bojkotta israeliska varor och tjänster.

Malin Åkerström berättar att avdelningen också startat en namninsamling som kräver att terrorstämpeln av det palestinska motståndet hävs.

– Ett ockuperat folk har rätt att göra motstånd, inklusive väpnat motstånd, enligt folkrätten. Den palestinska befrielsekampen är inte terrorism. Vi stödjer Palestinas motståndskamp på dess egna villkor.

Malin Åkerström. Foto: Achim Rödner

Jan-Åke Karlsson jobbar som lärare och är K:s förstanamn i Växjö. Han berättar att de vid två tillfällen lämnat in medborgarförslag om en kommunal bojkott av Israel.

– Det första för drygt 20 år sedan och det andra för två år sedan. Båda gångerna röstades det ned av alla partier i fullmäktige, inklusive Vänsterpartiet.

– Sedan 7 oktober har vi tillsammans med palestinska vänner arrangerat regelbundna Palestinademonstrationer. Från första stund bjöd vi in andra partier men ingen annan ville vara med, berättar Jan-Åke Karlsson.

– Men Växjöborna har kommit till demonstrationerna och visat sin solidaritet med Palestina. Israel begår folkmord, fördriver systematiskt palestinier och stjäl deras land. Det måste vi agera mot.

En bojkott av Israel är inte bara en protest mot förtryck, mot krigsindustrin och de multinationella företag som dominerar världsekonomin och livsmedelsindustrin. Det är ett försvar av mänsklig värdighet, frihet och liv. Det menar Albetol Mohammed, som inte är medlem i K men som står med på K:s vallista i Örebro.

– Kommunistiska Partiet har visat att de står stadigt i sitt stöd till det palestinska folket, till skillnad från de andra partierna som antingen accepterar eller aktivt försvarar den pågående ockupationen.

– Det inger hopp och stärker tron på att solidaritet fortfarande kan förändra världen. En röst på Kommunistiska Partiet är en röst för Palestina, säger Albetol Mohammed.

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