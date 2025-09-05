Lås upp hela webbplatsen
Bravidas bedrägerier
Trots anställdas kritik och åtal – Bravidachefer jobbar kvar
Bravida har under lång tid ignorerat anställdas larm om den nu huvudmisstänkte chefen i Bravidahärvan. Proletären kan också avslöja att en av de brottsmisstänkta cheferna har kvar sin anställning på företaget.
Fotograf: FUP/Montage: Proletären
Publicerad 5 september 2025 kl 07.00
Han är en av de två toppchefer som står åtalade för grov bedrägeri i Bravidahärvan i Skåne. Trots det jobbar han kvar inom Bravidakoncernen. Företaget har dessutom ignorerat anställdas larm om den huvudmisstänkte avdelningschefens dysfunktionella arbetssätt. De två cheferna och en serviceledare åtalas för grovt bedrägeri och stämpling till grovt bedrägeri, efter att de överfakturerat…
