Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Bravidas bedrägerier

Bravidas bonussystem – grunden till bedrägerierna

Bravida har betalat ut miljoner i bonus till den huvudmisstänkte chefen och flera hundra tusen till övriga misstänkta genom sitt bonussystem. Proletären kan nu avslöja att bonusarna kunnat betalas ut tack vare att Bravida vann upphandlingarna med Region Skåne – upphandlingar som ”inte gick ihop”.
Fotograf: Bravida/FUP/Montage: Proletären
Publicerad 5 september 2025 kl 07.00
De Bravida-chefer som står åtalade för grovt bedrägeri i härvan i Skåne, där Bravida misstänks ha lurat regionen på flera miljoner kronor, har fått stora bonusar utbetalade för sitt arbete, något som Arbetet och Dagens Industri var först med att avslöja. Proletären kan nu visa att chefernas bonusutbetalningar kunnat ske just tack vare att Bravida…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.