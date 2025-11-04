Lås upp hela webbplatsen
Dagliga dödliga attacker trots vapenvila
Israel fortsätter dödandet både i Gaza och Libanon. Förra veckan instruerade Libanons president Joseph Aoun för första gången landets armé att konfrontera Israel när de invaderar.
Utbrända bilar efter en israelisk drönarattack i Sharqiyah i södra Libanon i måndags. Fotograf: X/LebTalks
Publicerad 4 november 2025 kl 11.32
Israel fortsätter att respektera vapenvilan med Hamas i Gaza ungefär lika mycket som den med Hizbollah i Libanon, det vill säga inte alls. I praktiken innebär ett överenskommet eldupphör en långsammare takt på dödandet, inte att ockupationsmaktens vapen tystnat. Sedan november förra året, då vapenvilan med den libanesiska motståndsrörelsen Hizbollah trädde i kraft, har Israel…
