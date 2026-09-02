Demonstration mot AP-innehav i Palantir

Bland rader av affischer med photoshoppade partiledaransikten, mitt i förmiddagsrusningen i Stockholms city – fyra demonstranter utanför 7:e AP-fondens högkvarter på Vasagatan 16 i Stockholm.

– AP-fonden har aktier i Palantir som är inblandade i de israeliska krigsförbrytelserna i Gaza. Vi vill göra folk uppmärksamma på det, säger Marion Sundqvist, en av demonstranterna.

Palantir är ett amerikanskt företag som bistår Israel i folkmordet i Gaza, men som också arbetar inom det svenska försvaret och polismakten.

Den statligt ägda 7:e AP-fonden förvaltar svenska folkets pensionspengar och i ett flygblad uppmanas fonden att sälja aktierna i Palantir, Rolls Royce med flera som bidrar till folkmordet i Gaza. Där knyts an till den namninsamling som via Skiftet kräver att AP-fonden börjar följa sina egna riktlinjer om att inte investera i företag som medverkar till folkrättsbrott och brott mot mänskliga rättigheter.

Kraven är:

1. Följ de redan antagna riktlinjerna och avyttra omedelbart aktier i företag som Palantir & Rolls-Royce.

2. Säkerställ att inga investeringar sker i företag som medverkar i folkrättsbrott, något som fonderna själva lovat att undvika.

3. Redovisa öppet hur besluten tas och vilka företag som svartlistas, så att pensionsspararna kan lita på att reglerna efterlevs.

– Många känner till Palantir men väldigt många är inte intresserade. De som slänger glåpord mot oss är samma typ av människor som de som skriver hatiska inlägg på sociala medier, som de i Svenskar som stödjer Israel, säger Marion Sundqvist.