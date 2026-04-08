Desperat kronprins inbjuden av SD och KD

Reza Pahlavi, son till den iranska shahen som störtades 1979, kommer till Sverige den 13 april. Han är inbjuden att tala i riksdagen av Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas respektive riksdagsgrupper.

Ju längre Israels och USA:s krig mot Iran pågått desto mer har den så kallade kronprinsen tappat både anseende och anhängare. Att vara kritisk mot det nuvarande styret i Iran innebär inte att man är för kriget eller stöttar Pahlavis anspråk på makten över landet. Det har alla utom Ebba Busch och Jimmie Åkesson förstått.

Reza Pahlavi var nyttig för Donald Trump i upptakten till kriget, men sedan en tid tillbaka verkar presidenten i Vita Huset ha tagit sin hand ifrån honom. Trump själv står mer och mer isolerad. Ingen av hans ”allierade” vill officiellt ha med kriget att göra.

Trumps allt mer aggressiva, för att inte säga rubbade, utspel på sociala medier ger bilden av total desperation. Ebba, Jimmie och några få skränande rojalister håller krampaktigt fast vid stödet till både Trump och Pahlavi. Historien kommer att döma dem hårt.