Kommentar
Ebba ”Ta inte hit Mellanösterns konflikter” Busch demonstrerade för terrorbombningar
Ebba Busch talade på en shah-anhängardemonstration i Stockholm i helgen.
Ebba Busch har tidigare kritiserat Palestinarörelsen för att ”ta Mellanösterns konflikter till Sverige” – nu demonstrerar hon själv för terrorbombningarna mot Iran. Fotograf: Anders Wiklund / TT
Publicerad 16 mars 2026 kl 13.34
Ebba Busch talade på en shah-anhängardemonstration i Stockholm i helgen. Hon avslutade sitt brandtal med slagordet ”Leve shahen!” på persiska. På samma demonstration skanderades enligt Expressen paroller som ”Död åt vänstern!”. Trumps och Netanyahus terrorbombningar hyllades för fullt. Ska vi påminna Busch om att hon är ledare för det parti som haft högst svansföring mot…
