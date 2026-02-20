Lås upp hela webbplatsen
Iran
Reza Pahlavi till Israel: ”Viktig strategisk partner”
”Kronprinsen” Reza Pahlavi vill ha goda relationer med Israel och uppmanar USA att militärt angripa Iran.
Reza Pahlavi deltar i ett samtal om Irans framtid på säkerhetskonferensen i München. Fotograf: MSC / Reinhardt
Publicerad 20 februari 2026 kl 17.40
Reza Pahlavi har, precis som hans far gjorde vid makten, upprätthållit goda relationer med både USA och Israel under sin tid i exil. Iranska monarkister har uttryckt sitt stöd till Israel efter den 7 oktober 2023 och har visat att de inte har några problem med varken sionismen eller den etniska rensningen av Palestina. –…
