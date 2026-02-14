Lås upp hela webbplatsen
Efter att ha skickat krigsfartyg – USA:s man blir Haitis president

Haitis övergångsråd ville avsätta affärsmannen Alix Didier Fils-Aimé som premiärminister och rådets ordförande. Nu är han istället president och rådet upplöst, på USA:s begäran.
Den 1 februari skickade USA tre krigsfartyg till Port-au-Prince för att visa på USA:s ”orubbliga engagemang för Haitis säkerhet, stabilitet och ljusa framtid”. Fotograf: X/@southcom
Publicerad 14 februari 2026 kl 20.36
De senaste rubrikerna i svensk media om Haiti har handlat om att Pia Sundhage tar över det haitiska damlandslaget. Mera i skymundan har USA nyss med hjälp av militär styrka fått sin vilja igenom vad gäller vem som ska styra det fattiga och svårt utsugna landet. Sedan den 7 februari är affärsmannen Alix Didier Fils-Aimé…

