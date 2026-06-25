Efter Ica-konflikten: ”Den svenska modellen är en tvångströja”

I slutet av maj 2026 larmade personalen på Icas så kallade framtidslager i Brunna om en usel arbetsmiljö. Anställda vittnade om hård prestationspress, omfattande övervakning och chefer som kontrollerade allt från arbetstakt till toalettbesök. – Vi får inte prata med varandra. Jag tror att det är värre här än på fängelser. Cheferna står vakt vid…