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Den svenska modellens svek
Efter Ica-konflikten: ”Den svenska modellen är en tvångströja”
Trots arbetarnas missnöje med arbetsmiljö avslutade Arbetsmiljöverket sin utredning och fackklubben fick inget gehör för sina krav. Många känner sig nu besvikna, berättar skyddsombudet Johannes Johansson.
Fotograf: Privat/ICA
Publicerad 25 juni 2026 kl 08.32
I slutet av maj 2026 larmade personalen på Icas så kallade framtidslager i Brunna om en usel arbetsmiljö. Anställda vittnade om hård prestationspress, omfattande övervakning och chefer som kontrollerade allt från arbetstakt till toalettbesök. – Vi får inte prata med varandra. Jag tror att det är värre här än på fängelser. Cheferna står vakt vid…
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