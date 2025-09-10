Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
En ideologisk kanon
Den kulturkanon som Tidöpartierna beställt är del av borgerlighetens pågående omskrivning av historien.
Tidöpartiernas behov av en svensk kanon grundar sig i rädsla för vad som rör sig i arbetarklassen. För det har överheten ingen aning om. Fotograf: Wikimedia/Public domain/Bokus/Montage: Proletären
Publicerad 10 september 2025 kl 15.29
Som om det inte räckte med att svenska kanoner utgör en del av arsenalen i det pågående folkmordet i Gasa. Nu har samma borgarklass som tar hem profiterna från blodbadet också konstruerat en ideologisk kanon. Denna kanon ska visa oss medborgare vad som är riktigt svenskt och vad vi alla ska hedra. Som på beställning…
