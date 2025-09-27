Ett år sedan mordet på Sayyed Hassan Nasrallah – dog i kampen för ett fritt Palestina

Den 27 september 2024 mördades Hizbollahs generalsekreterare Hassan Nasrallah i en israelisk i attack i al-Dahiya i södra Beirut. Israel använde 80 stycken USA-tillverkade tusenkilosbomber för att döda honom. Enligt folkhälsoministeriet i Libanon dödades sex andra personer i attacken, uppemot hundra skadades och sex lägenhetsbyggnader jämnades med marken. En vecka senare, den 3 oktober, mördades…