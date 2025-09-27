Lås upp hela webbplatsen
Libanon
Ett år sedan mordet på Sayyed Hassan Nasrallah – dog i kampen för ett fritt Palestina
Hizbollah kommer i 18 dagar anordna ceremonier och evenemang för att hedra minnet av deras mördade ledare Hassan Nasrallah och Hashem Safieddine.
Bild på Hassan Nasrallah och hans efterträdare Hashem Safieddine på begravningsceremonin på Camille Chamoun-stadion i Beirut i februari 2025 Fotograf: Wikimedia Commons
Publicerad 27 september 2025 kl 06.00
Den 27 september 2024 mördades Hizbollahs generalsekreterare Hassan Nasrallah i en israelisk i attack i al-Dahiya i södra Beirut. Israel använde 80 stycken USA-tillverkade tusenkilosbomber för att döda honom. Enligt folkhälsoministeriet i Libanon dödades sex andra personer i attacken, uppemot hundra skadades och sex lägenhetsbyggnader jämnades med marken. En vecka senare, den 3 oktober, mördades…
