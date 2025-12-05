Lås upp hela webbplatsen
Israelvurmarnas hat
Expo: Därför blundar politikerna för hatet i gruppen
Rasistiska påhopp mot muslimer, araber och invandrare fortsätter att spridas i facebookgruppen ”Svenskar som stödjer Israel”. Trots detta är flera högt uppsatta politiker från Tidöpartierna fortfarande med – och få vill ens kommentera hatet. Enligt Expo beror tystnaden på att samarbetet med SD kräver att man blundar för rasismen.
Fotograf: Expo Pressbild
Publicerad 5 december 2025 kl 07.10
De grova angreppen mot muslimer, araber, palestinier och invandrare fortsätter att flöda i facebookgruppen "Svenskar som stödjer Israel" och flera av de ledande politiker som Proletären tidigare kunde visa var medlemmar, är kvar i gruppen. Morgan Finnsiö, medarbetare på den antirasistiska stiftelsen Expo, påpekar att högerpartiernas medlemmar, med undantag för Liberalerna, är mycket mer positivt…
