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Teslastrejken
Facklig veteran kritisk mot IF Metall: ”Musk gjorde själv jobbet som facket borde ha gjort”
IF Metall gjorde inte tillräckligt och borde nu sätta sig ner och göra en ordentlig, ärlig analys av den över tusen dagar långa strejken mot Tesla. Det menar K-G Wanngård, facklig veteran som protesterat utanför den kollektivavtalsvägrande elbilsjätten sedan konfliktens början.
Infälld bild: K-G Wanngård. Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 2 september 2026 kl 08.54
Kritiken mot IF Metall och hur de hanterat den nu avblåsta Teslastrejken, en av Sveriges genom tiderna längsta arbetsmarknadskonflikter, har varit hård. En av kritikerna är K-G Wanngård, facklig veteran i Handels, som engagerat sig i konflikten sedan dag ett. K-G Wanngård har tillsammans med några andra veteraner i ur och skur promenerat till protest…
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