Facklig veteran kritisk mot IF Metall: ”Musk gjorde själv jobbet som facket borde ha gjort”

Kritiken mot IF Metall och hur de hanterat den nu avblåsta Teslastrejken, en av Sveriges genom tiderna längsta arbetsmarknadskonflikter, har varit hård. En av kritikerna är K-G Wanngård, facklig veteran i Handels, som engagerat sig i konflikten sedan dag ett. K-G Wanngård har tillsammans med några andra veteraner i ur och skur promenerat till protest…