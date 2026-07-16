Farlig läkemedelsfabrik i Malmö fuskade vid inspektioner

Polypeptide i Limhamn är en av världens största tillverkare av peptider som används i vården av diabetes, cancer och övervikt. I fjol gjorde det svenska bolaget, en del av internationella PolyPeptide Group, en vinst på 323,2 miljoner kronor under vd:n Lena Berdén. Men vinsten har kommit efter fusk och spel med de anställdas hälsa. För…