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Farlig läkemedelsfabrik i Malmö fuskade vid inspektioner
I en av världens hårdast reglerade branscher, fuskar Polypeptide i Limhamn sig fram i samband med inspektioner på företaget.
Fotograf: Genrebild/The U.S. Food and Drug Administration
Publicerad 16 juli 2026 kl 08.57
Polypeptide i Limhamn är en av världens största tillverkare av peptider som används i vården av diabetes, cancer och övervikt. I fjol gjorde det svenska bolaget, en del av internationella PolyPeptide Group, en vinst på 323,2 miljoner kronor under vd:n Lena Berdén. Men vinsten har kommit efter fusk och spel med de anställdas hälsa. För…
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