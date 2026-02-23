Lås upp hela webbplatsen
Fotbollsbossar anmäls för folkmordsstöd
I en anmälan till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag, anklagas de båda fotbollsbossarna Gianni Infantino och Aleksander Ceferin för att stödja Israels krigsbrott.
Infantino och Ceferin. Fotograf: Daniel Torok (Vita Huset) / Steffen Prößdorf
Publicerad 23 februari 2026 kl 15.52
Det är fem solidaritets- och människorättsgrupper som anklagar Gianni Infantino, ordförande i fotbollens världsförbund Fifa, och Alexander Ceferin, boss i det europeiska förbundet Uefa, för att ”stödja krigsbrott” och ”brott mot mänskligheten på ockuperad palestinsk mark”. Det åligger nu ICC:s åklagarmyndighet att genomföra en preliminär granskning för att besluta om en utredning för att gå…
