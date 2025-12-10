Från en fredspristagare till en annan

1980 belönades argentinaren människorättsaktivisten Adolfo Pérez Esquivel med Nobels fredspris. Han fick priset för sitt motstånd mot den argentinska militärdiktaturen (1976-1983). Under mer än ett år satt han fängslad i högerdiktaturens fängelse.

Nu har han skrivit ett öppet brev till årets fredspristagare, den venezuelanska ”oppositonsledaren” Corina Machado – som uppmanat USA att invadera Venezuela. Genom att belöna Machado har den norska Nobelkommittén på förhand godkänt och välkomnat en USA-invasion av Venezuela. Nu väntar vi bara på att den norska Nobelkommittén postumt tilldelar den norske nazisten och landsförrädaren Vidkun Quisling fredspriset.

Här nedan följer en översättning av Esquivels öppna brev till Machado, som publicerades i den argentinska tidningen Página 12 den 13 oktober i år:

”Jag sänder dig en hälsning med önskan om fred och hälsa som även mänskligheten och folken i fattigdom, krig och hunger behöver.

Detta öppna brev skriver jag för att dela med mig av några av mina tankar. Jag blev förvånad av att du av Nobelkommittén tilldelades Nobels fredspris.

Jag erinrade mig den omfattande kampen mot de många diktaturerna på vår kontinent och i mitt land vars militärdiktatur vi fick uthärda mellan 1976 och 1983. Vi fick kämpa emot fängslanden, tortyr, landsflykt samtidigt som tusentals människor försvann, kidnappades och dödades. Vi kämpade mot dödsflygningarna*.

1980 gav Nobelkommittén mig Nobels fredspris. 45 år har gått sedan dess, och vi fortsätter att arbeta för de allra fattigaste, och vi gör det tillsammans med de latinamerikanska folken. I alla deras namn tog jag emot denna höga utmärkelse, inte för priset i sig utan för engagemanget tillsammans med de folk som deltog i kampen och i förhoppningen om att kunna bereda väg för en ny morgondag. Fred är något som byggs dag för dag, och vi måste vara konsekventa mellan vad vi säger och vad vi gör.

Vid mina nu fyllda 94 år tar jag fortfarande aktiv del av livet, och jag känner oro inför ditt ställningstagande och dina politiska beslut. Det är därför jag skickar dessa tankar till dig. Venezuela är en demokrati med sina ljusa och skuggiga sidor. Hugo Chávez visade på folkens väg till frihet och suveränitet, och han kämpade för hela kontinentens sammanhållning. Han såg framför sig ett stort fosterland.

USA attackerade honom ständigt – de kunde inte tillåta att ett av kontinentens länder kom undan dess grepp och det koloniala beroendet. USA fortsätter att hävda att Latinamerika är dess ”bakgård”.

USA:s blockad av Kuba i över 60 år är ett angrepp på folkens frihet och rättigheter. Det kubanska folkets motstånd är ett exempel på värdighet och styrka att följa. Jag förvånas över att du håller fast vid USA. Du bör veta att USA har varken allierade eller vänner. USA har enbart egna intressen. De militärdiktaturer som påtvingades Latinamerika var verktyg för USA:s intresse av herravälde och de ödelade folkens liv och sociala, kulturella och politiska organisationer, de folk som kämpar för sin frihet och sitt självbestämmande. Våra folk gör motstånd och kämpar för rätten att vara fria och suveräna istället för en koloni till USA.

Nicolas Maduros regering lever under USA:s hot och blockad. Se bara på de marina stridskrafterna i Karibiska havet och den överhängande faran för en invasion av ditt land. Det har du underlåtit att säga något om och du stödjer stormaktens inblandning i Venezuela. Det venezuelanska folket står berett att motsätta sig hotet.

Corina, jag måste fråga dig: Varför uppmanade du USA att invadera Venezuela? När du fick veta att du tilldelats Nobels fredspris, så tillägnade du Donald Trump det. Han som attackerar ditt land, som ljuger och anklagar Venezuela för att handla med narkotika, samma slags lögnaktighet som George W Bush använde, när han anklagade Saddam Hussein för att ha ”massförstörelsevapen”. En påhittad förevändning för att anfalla och plundra Irak och döda tusentals människor, varav många kvinnor och barn.

Du får inte glömma, Corina, att Panama invaderades av USA vilket ledde till död och förstörelse bara för att kunna gripa den flyktade generalen Noriega. Invasionen ledde till 1200 döda.

I dag avser USA att på nytt lägga beslag på Panamakanalen. Listan är lång på de interventioner och de lidanden som USA har åsamkat Latinamerika. Ännu i dag är Latinamerikas ådror öppna som Eduardo Galiano uttryckte det.

Jag tycker det är bekymmersamt att du inte tillägnat ditt folk ditt Nobelpris utan istället den som attackerar Venezuela. Jag tror att du måste tänka efter och vara på det klara med var du befinner dig, om du är ännu en pjäs i USA:s kolonialpolitik, angelägen om USA:s intressen av att härska, vilket aldrig kommer att gynna ditt folk. Med din opposition mot Maduros regering, med dina ställningstaganden och åsikter skapar du stor osäkerhet. Och du verkade för det allra sämsta när du bad att USA skulle invadera Venezuela.

Man måste komma ihåg att för att bygga fred krävs stor kraft och stort mod, så att du kan tjäna ditt folk som jag känner och djupt älskar. Där livet tidigare framlevdes i fattigdom och ovärdighet i hyddor och skjul på kullarna, där finns det i dag riktiga bostäder, hälsa, utbildning och kultur. Folkets värdighet kan varken köpas eller säljas.

Corina, med poetens ord: För den resande finns ingen utstakad väg, vägen skapas när man färdas.

Nu har du möjlighet att arbeta för ditt folk och bygga freden, inte skapa mera våld! Ett problem löser man inte med ett värre problem. Det leder bara till att man har två problem. Öppna ditt sinne och hjärta för samtal, för möte med ditt folk, sluta åkalla våldet och bygg istället fred och enighet för ditt folk, så att frihet och jämlikhet får lysa.”

Adolfo Pérez Esquivel