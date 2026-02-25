Fyra döda i skottväxling med Kubas kustbevakning

En motorbåt från Florida invaderade Kubas territorialvatten på onsdagsmorgonen. När en styrka från kustbevakningen närmade sig den besköts deras egen båt och det kubanska befälet ombord skottskadades.

I den efterföljande skottväxlingen dödades fyra personer på den USA-registrerade båten och sex skadades, uppger Kubas inrikesministerium. De skadade personerna har evakuerats och fått sjukvård, återger Kubas ambassad i USA i ett inlägg på X.

Undersökningar pågår för att få full klarhet i händelsen, skriver inrikesministeriet.

Den Floridaregisterade snabbgående motorbåten befann sig bara en sjömil (1,85 kilometer) från Cayo Falcón utanför Kubas norra kust i provinsen Villa Clara – rakt söderut från Miami – när Kubas kustbevakning närmade sig den, skriver inrikesministeriet. Territorialvattnen sträcker sig omkring tolv nautiska mil (22 kilometer) ut i havet.

Den våldsamma invasionen av Kubas territorium kommer i ett redan mycket spänt och ansträngt läge för Kuba, efter att Donald Trump infört ett totalt oljeembargo mot den lilla önationen och hotat länder med strafftullar om de exporterar olja till Kuba.

Redan i december förra året bordade och beslagtog USA en oljetanker från Venezuela på väg till Kuba med bränsle. Den 3 januari i år bombade USA Venezuela och kidnappade landets president Nicolas Maduro, för att få fri tillgång till landets oljereserver. Sedan dess har inga oljeleveranser nått Kuba.

Som en del av den militära aggressionen mot Venezuela har USA:s militär regelbundet attackerat och sprängt mindre båtar i luften, både i Karibien och Stilla havet, i vad de påstår är attacker på narkotikasmugglare.

Senast i fredags uppgav USA:s militär på X att de dödat tre ”narkoterrorister” på en misstänkt knarkbåt i Stilla havet, vilket gör att minst 136 personer dödats av USA i liknande attacker sedan september förra året.

Kubas inrikesministerium understryker i sin kommuniké landets rätt att skydda sina gränser i den här svåra situationen.

”Inför de nuvarande utmaningarna bekräftar Kuba sin beslutsamhet att skydda sina territorialvatten, baserat på principen att nationellt försvar är en grundläggande pelare för den kubanska staten för att skydda dess suveränitet och säkerställa stabilitet i regionen”, skriver ministeriet.