Fredrik Söderholm polisanmäler Aron Flam efter nazipropagandan på Zita

Radioprofilen och poddaren Fredrik Söderholm har polisanmält Aron Flam efter att denne klistrat upp nazistisk propaganda på biograf Zitas skyltfönster. Anmälan gjordes live i podcasten Gott Snack.

– Det är just det här höga taket vi vill ha i Gott Snack, som andra nyhetskanaler eller radioprogram inte vågar ha. Vi ringde 114 14 och sedan blev det en följetong under gårdagens avsnitt där vi beskrev för polisen vad som hänt, säger Fredrik Söderholm till Proletären.

Det var i måndags som Aron Flam publicerade en film på X, Instagram och Facebook där han klistrade upp nazistpropaganda från 1930-talets Tyskland på skyltfönstren till biograf Zita i Stockholm.

Anledningen uppgavs vara att biografen nyligen ställt sig bakom bojkottkampanjen BDS mot Israel och deklarerat sig som en ”apartheidfri zon”. Något som biografen senare backade från efter att hat och hot riktats mot både personal och verksamhet.

”Det betyder dock inte att vår inställning i Israel-Palestina-konflikten har förändrats. Vi är fortsatt motståndare till Israels olagliga ockupation av palestinska områden och det oproportionerliga våld som använts av Israel mot befolkningen i Gaza”, skriver biograf Zita på sin instagramsida.

Affischerna som Aron Flam klistrade upp på Zita innehöll bland annat hakkorset samt texterna ”Kauft nicht bei Juden” (Handla inte från judar) och ”Judenrein” (judefritt). Den sistnämnda parollen användes i tyskockuperade områden där judar tvångsförflyttades av nazistregimen.

Samma dag som Aron Flam publicerade sin film rapporterade TT att Zita även blivit bombhotat. I en efterföljande intervju med Bulletin tonade dock Zitas ordförande Björn Jordell ned bombhotet och menade att han blivit felciterad. Han underströk samtidigt att andra hot som riktats mot biografen har polisanmälts, något han senare bekräftade i en ny intervju med TT.

Fredrik Söderholm menar att det är sorgligt att näringsidkare och kulturinstitutioner som vågar ta ställning för en bojkott av Israel möts av en hatstorm.

– Att de får motta så mycket hat och hot att de inte längre känner att det är värt det. Då har man ju hamnat i en sits där den andra sidan kan vinna på ganska obehagliga sätt.

Han drar en parallell till den demonstration utanför ett judiskt kulturcentrum i Stockholm där det hölls ett möte med en IDF-soldat. Den fredliga aktionen utanför kulturhuset fördömdes av flera medieskribenter och utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) delade ett inlägg av den moderate riksdagsledamoten Mattias Karlsson där demonstranterna beskrevs som ”odjur”.

– Fredliga tanter som demonstrerar kallas för odjur. Vad hade hänt om jag hotade en israelisk institution? Då hade det tagit hus i helvete, säger Fredrik Söderholm.

Samtidigt hyser han inga illusioner om att hans polisanmälan kommer att leda till åtal.

– Jag har ingen aning om hur processen går till, om polisen bara slänger min anmälan i papperskorgen. Men vi kände att vi behövde göra något för att markera.