Fredskonferens i Istanbul samlade Nato-motståndare

I Istanbul hölls en internationell antiimperialistisk fredskonferens den 4 juli. Konferensen arrangerades av det turkiska nätverket på No to Nato på initiativ av TİP, Turkiets Arbetarparti.

Bland de inbjudna deltagarna fanns Kommunistiska Partiet. Detta då nätverket stoppanato.nu, där Kommunistiska Partiet ingick tillsammans med närmare 40 andra organisationer, den 16 maj anordnade den största demonstrationen i Helsingborg mot Nato-toppmötet följande vecka. I kölvattnet efter arbetet med den lyckade demonstrationen fick partiet en inbjudan att delta på konferensen i Istanbul.

Den hölls två dagar innan Natomedlemsländernas stats- och regeringschefer skulle hålla sitt toppmöte i Ankara.

TİP, Turkiets Arbetarparti (Türkiye İşçi Partisi), är ett marxist-leninistiskt parti och ett av de skarpaste oppositionspartierna mot president Erdoğan och regeringspartiet AKP. Partiet leds av Erkan Baş, en av ledargestalterna under Geziprotesterna 2013.

Just Geziprotesterna är centrala i partiets egen berättelse om varför det bildades. TİP beskriver hur de föddes ur insikten att upproret saknade ett parti som kunde leda det vidare.

Sommaren 2013 svepte en våg av massprotester över Turkiet, med utgångspunkt i Geziparken vid Taksim i Istanbul, och växte till den kanske största folkliga resningen mot AKP-regimen. Ur den erfarenheten föddes ambitionen att bygga ett parti som kunde ge en sådan rörelse politisk ledning och riktning. Partiet i sin nuvarande form grundades 2017.

I parlamentsvalet 2023 tog TİP fyra mandat och nådde den högsta röstandel ett socialistiskt parti fått i Turkiet sedan 1965. Ett av mandaten vanns av advokaten Can Atalay, vald medan han satt fängslad under Gezi-rättegången. Trots att författningsdomstolen förklarat frihetsberövandet rättsstridigt fråntogs han sitt mandat i januari 2024. I dag representeras partiet därför av tre ledamöter.

Namnet knyter medvetet an till det historiska TİP, som grundades 1961 och blev det första socialistiska parti som tog plats i det turkiska parlamentet. Det partiet förbjöds två gånger – efter militärkupperna 1971 och 1980.

Med ambitionen att formera ett motstånd mot Nato, mot den allt hårdnande repressionen och mot upprustningen i världen bjöd TİP in till konferensen i Istanbul. På plats var drygt 200 delegater från Turkiet och europeiska länder, som representerade vänsterns olika traditioner samt fredsaktivister och antiimperialister.

Kommunistiska Partiet höll genom Pia Jacobsen ett tal där fokus låg på Sveriges medlemskap i krigsalliansen och vad som lett fram till att Sverige är medlemmar.

– Även om Sverige formellt sett blev medlemmar i krigsalliansen 2024 så har förberedelserna pågått i decennier, säger Pia Jacobsen. Nu har Sverige fullt ut sagt upp sin neutralitet. Med medlemskap i både EU och krigsalliansen Nato så har vi inga möjligheter att bedriva en självständig utrikespolitik längre. Bilden av Sverige utomlands, att Sverige fortsatt är som under Olof Palmes tid som statsminister måste förändras, fortsätter hon.

Flera av de internationella talarna kunde dessvärre inte hålla sina tal då de deporterades av den turkiska staten vid ankomst.