Medlemmar i Handels vill se Israelbojkott: ”Måste reagera på det som händer”

Under tisdagen inledde fackförbundet Handels sin nationella kongress i Stockholm. En av frågorna som kommer behandlas under dagarna på Waterfrontmässan är att Handels ska ställa sig bakom en bojkott av israeliska varor.

Arvid Taawo är medlem i Handels avdelning 29, bor i Umeå och jobbar på ett lager som distribuerar livsmedel till restauranger. Han har skrivit motion 50 som uppmanar till en bojkott av Israeliska varor.

– Vi har en skyldighet att agera mot det pågående folkmordet. Och som arbetare inom handelsområdet, inom både produktion, distribution och andra led, så har vi en stor möjlighet att stötta våra palestinska kamrater genom att påverka flödet av israeliska varor i Sverige, säger Arvid Taawo till Proletären.

Frågan om en israelisk bojkott är mer än en symbolisk handling. Arvid Taawo påpekar att palestinska fackföreningar som är verksamma i Gaza och på Västbanken sedan tidigare har uppmanat europeiska fackföreningar att ställa sig bakom en bojkott av Israel.

– Inför IF Metalls kongress skickade flera palestinska fackförbund ett öppet brev till kongressen där de efterfrågade en bojkott av Israel. Det här visar att det inte räcker med fina ord eller välgörenhet. Det krävs en handfast handling.

Även motion 51, undertecknad av klubben på HAF Tamros lager i Göteborg, uppmanar till en bojkott av israeliska varor. Ahmed Elnajjar är ombud från avdelning 6 i Helsingborg och är en av delegaterna som kommer att gå upp i talarstolen och stöta bägge motioner.

– Som Matin Luther King sa: ”Problemet är inte förtryck och grymhet av onda människor utan tystnaden från de goda”. Om man bär på Handels värderingar om internationell solidaritet så måste man reagera på det som händer i Palestina.

– Jag tror att motionerna kommer i rätt tid, i och med Handels kongress, och jag tror att det faktiskt är möjligt att få förbundsstyrelsen att agera för en bojkott av israeliska varor.

Ahmed Elnajjar, ombud från avdelning 6 Helsingborg. Foto: Erling Bronsberg.

Förbundsstyrelses påpekar i sitt svar till motion 50 och 51 att Handels fördömer Israels krigsbrott i Gaza samt den illegala ockupationen av palestinska områden men yrkar ändå avslag:

”Vi anser dock att kongressen inte bör besluta om specifika metoder för opinionsbildning eller politisk påverkan, som bojkott eller demonstrationer. Som förbund kan vi på olika sätt att agera i solidaritet med arbetare världen över och i Palestina”, skriver förbundsstyrelsen.

På onsdagkvällen är är det upp till kongressens delegater om motionerna kommer gå igenom eller inte. Ahmed Elnajjar hoppas att ett ställningstagande för en bojkott också ska påverka andra.

– Det skulle innebära ett litet men ett modigt steg. Och någon måste våga vara först. Jag tror till exempel inte att det kommer påverka vår statsminister som redan tagit ställning i dödandet av civila, men beslutet kan nog påverka LO eller andra organisationer, säger Ahmed Elnajjar till Proletären.

Arvid Taawo från Umeå och Jamie Ymer från Jönköping. Bägge är delegater på Handels kongress. Foto: Erling Bronsberg

Ytterligare ett ombud som kommer stötta motionerna är Jamie Ymer från Jönköping, ombud för avdelning 9 i Växjö.

– Kunde vi bojkotta apartheidregimen i Sydafrika på Palmes tid så kan vi bojkotta Israel nu. Förhoppningsvis leder detta till en snöbollseffekt där andra kamplystna personer också kan sluta upp.

Hur tror du att omröstningen kommer sluta?

– Jag väljer att vara realistisk och förväntar mig ganska lite. Jag älskar mitt fackförbund men vi är ganska inrutade i ”så här har vi gjort och så här ska vi göra”. Det finns en rädsla för att lämna mallen och en bojkott av Israel kan nog ses som lite ”för vänster”. Men jag tänker ändå gå upp i talarstolen och säga det jag tycker.

– Förhoppningsvis är det fler som håller med oss, eller också kan vi få några att ändra sin uppfattning, vilket hade varit jättebra, avslutar Jamie Ymer.