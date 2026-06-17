Historien spökar när rasister går bärsärk i Belfast 

Den senaste veckan har rasistiska upplopp återigen skakat Nordirlands huvudstad Belfast, för tredje sommaren i rad. Den utlösande faktorn den här gången var en brutal knivattack på måndagen, utförd av en sudanesisk asylsökande som greps på platsen och är häktad för dådet. Invandrares bilar, bostadshus och affärslokaler sattes därefter i brand som protest. Upploppen eldades…