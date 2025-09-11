Lås upp hela webbplatsen
Bojkotta Israel
Ingen bojkott på bolaget – trots krav
Trots att det gått ett halvår sedan facket på Systembolaget tog ett beslut om bojkott av israeliska produkter, fortsätter försäljningen som om inget har hänt. Och facket lägger inte ner någon kraft bakom kravet på en bojkott.
Systembolaget säljer vin som producerats i Golanhöjderna, ett territorium som ockuperas av Israel. Fotograf: Privat
Publicerad 11 september 2025 kl 14.00
Statliga Systembolaget kör över sin egen policy, när bolaget fortsätter att sälja israeliska produkter, till och med sådana som är tillverkade på den av Israel illegalt ockuperade Västbanken. Systembolagets styrelse säger nej till en bojkott. Ordförande i styrelsen är den förre KD-ledaren och varme Israelvännen Göran Hägglund. Enligt Systembolagets etiska riktlinjer ska bolagets produkter ”köpas…
