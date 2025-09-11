Ingen bojkott på bolaget – trots krav

Statliga Systembolaget kör över sin egen policy, när bolaget fortsätter att sälja israeliska produkter, till och med sådana som är tillverkade på den av Israel illegalt ockuperade Västbanken. Systembolagets styrelse säger nej till en bojkott. Ordförande i styrelsen är den förre KD-ledaren och varme Israelvännen Göran Hägglund. Enligt Systembolagets etiska riktlinjer ska bolagets produkter ”köpas…