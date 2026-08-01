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Kriget mot Iran
Ny rapport: Iranska missilattacker mot USA har orsakat aldrig tidigare skådad förstörelse
Utrustningen och de anläggningar som angripits av Iran har bland annat använts av CIA för att samla in information.
En Qader-missil ur den iranska flottan, som utgör en viktig del av Irans kustförsvar. Fotograf: Medhi Marizad/Fars News Agency
Publicerad 27 augusti 2026 kl 12.39
Iranska missil- och drönarattacker har orsakat ”skador som saknar motstycke” mot amerikanska övervaknings- och underrättelseanläggningar i Västasien. Det rapporterar NBC News under tisdagen och hänvisar till fyra anonyma källor med ”insyn i frågan”. Enligt rapporten har attackerna lett till skador på byggnader och utrustning som används av CIA och andra amerikanska underrättelsetjänster för att samla…
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