Ny rapport: Iranska missilattacker mot USA har orsakat aldrig tidigare skådad förstörelse

Iranska missil- och drönarattacker har orsakat ”skador som saknar motstycke” mot amerikanska övervaknings- och underrättelseanläggningar i Västasien. Det rapporterar NBC News under tisdagen och hänvisar till fyra anonyma källor med ”insyn i frågan”. Enligt rapporten har attackerna lett till skador på byggnader och utrustning som används av CIA och andra amerikanska underrättelsetjänster för att samla…