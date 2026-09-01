Island säger nej till EU – igen

Det firades rejält i Reykjavik på lördagskvällen när det stod klart att islänningarna sagt nej till att återuppta de förhandlingar om medlemskap i EU som pausades 2013. – Vi behöver inte EU, vi sköter oss själva och klarar oss bra, sade ett äldre par till Proletären i samband med det sista valmötet som EU-motståndarna i…