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Island säger nej till EU – igen

Islänningarna säger nej till EU. Helgens omröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemsskap, blev en stor seger för nejsidan.
Islänningar firar att en majoritet säger nej till EU. Fotograf: Janne Bengtsson
Publicerad 1 september 2026 kl 10.06
Det firades rejält i Reykjavik på lördagskvällen när det stod klart att islänningarna sagt nej till att återuppta de förhandlingar om medlemskap i EU som pausades 2013. – Vi behöver inte EU, vi sköter oss själva och klarar oss bra, sade ett äldre par till Proletären i samband med det sista valmötet som EU-motståndarna i…

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