Israeliska idrottsmän dödshotade svensk konkurrent

När nordiske mästaren i footvolley Rufus Wiena tog ställning för det palestinska folket, blev han hotad av israeliska utövare av sporten.

Det var efter en turnering i österrikiska Graz som Wiena blev hotad av israeliska toppspelare i footvolley, en av dem med 25.000 följare på sociala medier: israelen frågade följarna vad man borde göra med en sån som Wiena, och fick svar att ”lägg ut en bild, så tar vi hand om honom”.

– Israelerna hetsade sina fans mot mig, säger Wiena.

Han anser att det gått för långt utan att sporten agerat mot isrelerna.

I fjol råkade Wienas grekiske kamrat Ioannis Tsiouris ut för öppna hot från israeler inom sporten: grova hot som ”Du ska dö” och ”Jag hoppas dina barn och din hora till mamma blir våldtagna”.

Wiena har, uppger DN, inte fått något stöd av Footvolley Sweden (FS), och han och Tsiouris väntar nu på svar från det verkställande utskottet i European Footvolley League (EFVL).

Footvolley spelas som beachvolleyboll, men som framgår av namnet med fötterna. Sporten har rötter på Copacabana i Rio. FS har fem registrerade klubbar, och ett par hundra medlemmar. Sporten växer snabbt, och spelas i 16 länder.