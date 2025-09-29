Israeliska soldater vittnar om krigsbrott och psykiska men

I takt med att fler och fler tunga instanser – inklusive FN:s egen oberoende utredning – slår fast att Israel begår folkmord i Gaza, har det i svensk massmedia också börjat släppas fram vittnesmål från de israeliska soldater som begår krigsbrott på daglig basis. – Jag avfyrar 50–60 kulor varje dag, jag har slutat att…