Israeliska soldater vittnar om krigsbrott och psykiska men
”Det finns ingen civil befolkning. De är terrorister allihop.” En israelisk reservofficer svarar på frågan om befälen talade om civilbefolkningen där de tjänstgjorde i Gaza.
Den israeliska organisationen Breaking the Silence låter IDF-soldater berätta om sina erfarenheter i armén. Fotograf: Wafa News Agency/Skärmdump/Breaking the Silence
Publicerad 29 september 2025 kl 14.25
I takt med att fler och fler tunga instanser – inklusive FN:s egen oberoende utredning – slår fast att Israel begår folkmord i Gaza, har det i svensk massmedia också börjat släppas fram vittnesmål från de israeliska soldater som begår krigsbrott på daglig basis. – Jag avfyrar 50–60 kulor varje dag, jag har slutat att…
