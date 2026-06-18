KD-politiker gav räntefria lån till friskola – satt själv i styrelsen

Jan-Erik Björk, kommunstyrelsens förste vice ordförande och Kristdemokraternas starke man i Upplands-Bro, har skrivit på för räntefria lån till flera friskolor och privata förskolor i kommunen. Efter tio år har flera av låntagarna inte betalat tillbaka. Kommunen saknar två miljoner kronor. En av låntagarna är Församlingen Arken som drivit förskolorna Kungsskolan och Växthuset. Församlingen Arken…