Bostadsfrågan

Allmännyttans vinstkrav gör Wallenstam rikare

Kravet på vinstgivande hyror också hos kommunala bostadsbolag gör att privata värdar kan ta ut rekordhyror utan risk för konkurrens. Och det är det som är meningen med lagen.
En av de som tjänar på nuvarande lagstiftning är Hans Wallenstam, verkställande direktör och huvudägare till Wallenstams fastighets AB. Han får ut cirka 5 miljoner i månaden efter skatt. Fotograf: Wikimedia @I99pema
Publicerad 30 september 2025 kl 11.11
En bostad är en mänsklig rättighet, både enligt FN-stadgan och den svenska grundlagen. Men i det kapitalistiska Sverige är en bostad framför allt en källa till enorm profit för den som hyr ut bostäder. I artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det: ”Var och en har rätt till en levnadsstandard…

