Lås upp hela webbplatsen
Bostadsfrågan
Allmännyttans vinstkrav gör Wallenstam rikare
Kravet på vinstgivande hyror också hos kommunala bostadsbolag gör att privata värdar kan ta ut rekordhyror utan risk för konkurrens. Och det är det som är meningen med lagen.
En av de som tjänar på nuvarande lagstiftning är Hans Wallenstam, verkställande direktör och huvudägare till Wallenstams fastighets AB. Han får ut cirka 5 miljoner i månaden efter skatt. Fotograf: Wikimedia @I99pema
Publicerad 30 september 2025 kl 11.11
En bostad är en mänsklig rättighet, både enligt FN-stadgan och den svenska grundlagen. Men i det kapitalistiska Sverige är en bostad framför allt en källa till enorm profit för den som hyr ut bostäder. I artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det: ”Var och en har rätt till en levnadsstandard…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Gick till lobbyfirma – och ljög om ekonomiskt bistånd
- Den mest bidragsberoende gruppen i Sverige – före detta riksdagspolitiker
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Lista: De tio mest bidragsberoende politikerna i landet
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika