Knesset-ja till obligatoriskt dödsstraff för palestinska ”terrorister”
Med siffrorna 39-16 röstade det israeliska parlamentet igenom obligatoriskt dödsstraff för palestinier som gör väpnat motstånd mot ockupationsmakten.
Publicerad 11 november 2025 kl 15.38
Det israeliska parlamentet knesset röstade på måndagen igenom ett lagförslag om obligatoriskt dödsstraff för palestinska ”terrorister” – men inte för israeliska sådana. Nu ska förslaget tillbaka till knessets nationella säkerhetskommitté, innan det ska röstas om i parlamentet igen två gånger till för att bli lag. Om den rasistiska lagen blir verklighet kommer den bli hårdare…
