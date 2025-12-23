Proletärens kulturtips

BOK: Kampen fortsätter – Befria Palestina!

Ständigt aktuella Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato gör sig återigen lite extra aktuella. Lagom till dopparedan släpper tecknaraktivisterna sin andra Palestinabok – Kampen fortsätter – Befria Palestina! 140 tecknare – 140 bilder för Palestina. Boken kan köpas på deras hemsida, i utvalda bokhandlar och på Palestinademonstrationer runt om i landet. Den kostar 200 kronor – pengar som går oavkortat till Palestinagruppernas akutinsamling för Gaza. Tecknarna vill inte att boken ska samla damm i din bokhylla – de uppmanar alla läsare att riva ut sidorna och sprida teckningarna på stan.

Artur Szandrowski

MUSIK: Bob Vylan

Bob Vylan har ökat rekordartat i popularitet sedan sin Glastonbury spelning och hade sin första Sverigespelning i år. Vi som redan sitter och hoppas på fler blev också glada när de i oktober släppte en ny singel i form av Sick sad world. Lite av en Daria throwback, men det är passande eftersom Bob Vylans ordlekar och samhällsskilldringar ekar samma absurdism. Som vanligt är det svängigt och bitande. Jag hoppas bandets uppsving fortsätter så vi kan se de på fler ställen nästa år också. De är ännu bättre live.

Emelie McBay

FILM: Train Dreams

En gång per år brukar Hollywood tappa fattningen och finansiera en film som går bortom de konventionella normerna för hur en film på 2000-talet ska se ut. Detta år var det Train Dreams tur. En berättelse om skogshuggaren och rallaren Robert Grainer och hans liv i de västra delarna av USA under början av 1900-talet.

Den bästa beskrivningen jag kan ge är att Train Dreams är en blandning mellan regissören Terence Mallik och författaren John Steinbecks kärlek till hårt arbetande amerikaner. Filmen är långsam, lugn och fullständigt uppslukande.

Train Dreams finns på Netflix.

Erling bronsberg

MUSIK: En mästares farväl

Minns ni den där pandemin som krånglade till livet för ungefär hela planeten för några år sedan?

Nå, pianolegendaren Chick Corea hann under nådens år 2020 bara göra några enstaka triospelningar tillsammans med världens mest uppburna och produktiva basist Christian McBride och supertrummisen Brian Blade, innan den där jävla covid satte stopp för det roliga.

Corea dog året därpå, och fråga mig inte varför det tog ytterligare fyra år innan Candid Records gav ut på skiva vad de lyckliga konsertbesökarna fått njuta av innan coronan ritade svarta kryss i kalendern, men så är det.

Trilogy 3 (Live) är en platta som den allra mest nitiska jazzpolis inte kommer hitta en enda millimeter slitet dubbdäck på. Kör ändå försiktigt i jul och ta hand om er.

Marcus Jönsson

TIDNING: Rebell

2022 återupplivade RKU sin tidning och det är nästan så att den bara blivit bättre nummer för nummer. Framförallt så kanske det bevisas av att så gott som alla exemplar är slutsålda centralt. Har du därför turen att se Rebell årsnummer 2025 på Röda Stjärnan eller på ett torg någonstans i landet – tveka inte! Det kanske är årets mest välspenderade 50 kronor. I vilken annan tidning har Paradise Hotell vinnare uttalat sig om geopolitik?

Emelie McBay