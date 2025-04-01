Leninpriset 2026 till Dror Feiler

Sveriges kanske mest omsusade kulturpris – Leninpriset – tillfaller i år musikern, konstnären och aktivisten Dror Feiler. Feiler har vid sidan av sin konstnärliga gärning gjort sig känd som en outtröttlig röst för palestiniernas rättigheter och mot de många högerpolitiker och debattörer som vill likställa all kritik mot Israel med antisemitism.

”Med kompromisslös humanism, konstnärlig integritet och politiskt mod […] konsekvent bekämpat krig, fascism, rasism och förtryck och outtröttligt försvarat den konstnärliga friheten och den internationella solidariteten, också när det inneburit personliga och publika kostnader. Genom sin konst, sitt internationella perspektiv och sitt okuvliga engagemang för fred, rättvisa och människans frigörelse har han visat att den kritiska konsten fortfarande är en levande och fullständigt livsnödvändig kraft”, lyder motiveringen.

– Man känner sig omtumlad och mycket hedrad, säger Dror Feiler till Proletären.

– Inte minst för att man får ett pris uppkallat efter Lenin, som jag skattar högt. För mig är han inte en ikon, utan en människa. En människa som gjorde ett försök att förvandla världen. Ser man på hans gärning i sin historiska kontext så känns det väldigt hedrande.

– Sen känner jag mig också lite melankolisk och ledsen för att min mamma och pappa, som var kommunister och som inte längre är med oss, inte får vara med om detta. De skulle vara väldigt stolta och glada idag.

Dror Feiler är född i Tel Aviv, tre år efter den israeliska statens grundande. Hans föräldrar, två judiska kommunister, hade samröre med palestinska befrielserörelsen och arbetade med ambulerande vårdcentraler i palestinska byar på Västbanken.

– Min mor var en aktivist fram till 95-årsåldern och kämpade för att förändra världen. Om någon sa till henne: ”Men du har inte lyckats förändra världen” svarade hon ”Förrvisso, men världen har heller inte lyckats ändra mig”. Utvecklingen i världen kommer inte heller att ändra min grund eller mitt sätt att se på saker.

Feiler är ordförande för fredsorganisationen European Jews for a Just Peace och var en av de drivande personerna bakom Ship to Gaza. 2010 deltog han i en seglats mot Gaza och skadades när fartygen bordades av israelisk militär.

I de senaste årensPalestinademonstrationer har Feiler varit en framträdande röst, inte minst när det gäller att försvara den politiska konstens frihet – som i fallen med de hängda dockorna i Umeå 2025 och den kontroversiella Gaza/Auschwitz-porten i Stockholm tidigare i år.

Leninpriset delas årligen ut av Varbergsprofilen Lasse Diding till konstnärer och författare som verkar i en samhällskritisk och upprorisk vänstertradition – något som stämmer väl in på Feiler.

Priset instiftades 2009 och tidigare pristagare är Mattias Gardell, Roy Andersson, Maj Wechselmann, Sven Lindqvist, Maj Sjöwall, Jan Guillou, Mikael Wiehe, Mikael Nyberg, Stefan Jarl, Sven Wollter, Göran Therborn, Kajsa Ekis Ekman, Nina Björk, Carl-Göran Ekerwald, Karl Ove Knausgård, Martin Hägglund samt fjolårets pristagare Andreas Malm.

– Tänk att jag är den förste icke-nordiske pristagaren!, konstaterar Dror Feiler glatt.

Leninpriset har i sjutton års tid upprört borgerliga kultur- och ledarskribenter, politiker och förståsigpåare. Samma typer som Dror Feiler oförtröttligt tagit debatten mot i hela sitt liv.

Kommer du hamna i skottgluggen ännu mer nu?

– Ja självklart. De tar varje tillfälle i akt att slå ner på alla kommunister, socialister, vänstermänniskor och Palestinaaktivister. Jag är ganska van vid det och bryr mig egentligen inte så mycket om det som de kanske önskar att jag skulle göra.

Leninpriset är inte bara ett av Sveriges mest omdebatterade kulturpris – det är också ett av de största – med en prissumma på 100.000 kronor.

I anslutning till Leninpriset delas också ett mindre pris – Robespierrepriset på 25.000 kronor – ut till en yngre förmåga som verkar i samma upproriska anda. Årets Robespierrevinnare har ännu inte tillkännagetts. Fjolårets vinnare var Andi Olluri, som ibland syns i denna tidning.

Lenin- och Robespierrepriserna delas ut på Varbergs Teater lördagen den 7 november 2026 kl. 13.00.