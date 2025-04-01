Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera

Två byggföretag bötfälls efter arbetsplatsolyckor

Två byggföretag i Stockholmsområdet får betala 100.000 kronor vardera i företagsbot.
Fotograf: Proletären/Genrebild/Montage: Proletären
Publicerad 26 augusti 2026 kl 10.44

Två byggföretag i Stockholmsområdet får betala 100.000 kronor vardera i företagsbot efter olyckor där arbetare skadats.

I september förra året föll en anställd vid LK08 Plåt AB omkring 2,5 meter från en stege under ett takarbete i Täby. Mannen drabbades av hjärnblödning, en mindre fraktur på halsryggen och sårskador. Han blev sjukskriven i drygt två månader. Företaget hade bland annat brustit i riskbedömningen och fallskyddet.

En månad senare fick en inhyrd arbetare en del av en byggställning i huvudet under arbete åt Västergården Marum Bygg AB i Norrtälje. Han bröt näsan och fick en sårskada som behövde sys. Även där konstaterades brister i bland annat riskbedömning och skyddsåtgärder.

Ämnen i artikeln

Dela artikeln

Proletären behöver ditt stöd!

Vi har inga rika annonsörer. Vi får inget mediestöd. Däremot har vi våra läsare som inser vikten av en tidning som tydligt tar ställning. För välfärd, fred och socialism, mot högerpolitik och imperialism. Vi skildrar verkligheten och vi vill ge röst åt dem som sällan får höras i andra medier.

Så här kan du stödja oss:
PrenumereraGe bort prenumerationGe ett bidrag