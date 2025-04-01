Två byggföretag bötfälls efter arbetsplatsolyckor

Två byggföretag i Stockholmsområdet får betala 100.000 kronor vardera i företagsbot efter olyckor där arbetare skadats.

I september förra året föll en anställd vid LK08 Plåt AB omkring 2,5 meter från en stege under ett takarbete i Täby. Mannen drabbades av hjärnblödning, en mindre fraktur på halsryggen och sårskador. Han blev sjukskriven i drygt två månader. Företaget hade bland annat brustit i riskbedömningen och fallskyddet.

En månad senare fick en inhyrd arbetare en del av en byggställning i huvudet under arbete åt Västergården Marum Bygg AB i Norrtälje. Han bröt näsan och fick en sårskada som behövde sys. Även där konstaterades brister i bland annat riskbedömning och skyddsåtgärder.